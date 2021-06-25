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В суд передано дело директора Тульского центра правовой защиты
Фото: архив Myslo.

В суд передано дело директора Тульского центра правовой защиты

Мужчину обвиняют в неисполнении приговора суда.

В Туле 30-летний директор ООО «Тульский центр правовой защиты» Александр Кукушкин обвиняется в злостном неисполнении приговора суда.

По нашей информации, сотрудники центра не раз и не два обманывали туляков по схожей схеме: просили деньги за оказание помощи и исчезали после получения финансов. Ущерб от действий ООО составил около 1,5 млн рублей. Обманутые граждане обращались в суд, который удовлетворял иски потерпевших о возврате средств. Однако господин Кукушкин злостно игнорировал решения судебных органов, что и привело к возбуждению уголовного дела, которое было передано в мировой суд для рассмотрения по существу, уточнили Myslo в областной прокуратуре.

Напомним, в октябре прошлого года за мошенничество был осужден стажер-юрист данной организации – 30-летний мужчина лишился свободы на два года. 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 11:06 +3
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