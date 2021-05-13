Директор Тульского центра правовой защиты может отправиться за решетку

В Туле директор ООО «Тульский центр правовой защиты» Александр Кукушкин обвиняется в неисполнении приговора суда.

По нашей информации, сотрудники центра не раз и не два обманывали туляков по схожей схеме: просили деньги за оказание помощи и исчезали после получения финансов. Ущерб от действий ООО составил около 1,5 млн рублей. Обманутые граждане обращались в суд, который удовлетворял иски потерпевших о возврате средств. Однако господин Кукушкин злостно игнорировал решения судебных органов, что и привело к возбуждению уголовного дела.

Напомним, в октябре прошлого года за мошенничество был осужден стажер-юрист данной организации – 30-летний мужчина лишился свободы на два года.