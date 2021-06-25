Пункт вакцинации в ТЦ «Гостиный двор» продолжает работу в штатном режиме

Он открыт ежедневно с 10.00 до 19.00.

С 25 июня специалистами Роспотребнадзора деятельность торгового центра временно приостановлена в связи с нарушением требований санитарного законодательства. Документы переданы в суд для принятия решения.

Пункт вакцинации на 3-м этаже торгового центра продолжает работу в штатном режиме – ежедневно с 10.00 до 19.00.

Для желающих сделать прививку открыт вход в торговый центр со стороны улицы Тургеневской.