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Пункт вакцинации в ТЦ «Гостиный двор» продолжает работу в штатном режиме

Пункт вакцинации в ТЦ «Гостиный двор» продолжает работу в штатном режиме

Он открыт ежедневно с 10.00 до 19.00.

С 25 июня специалистами Роспотребнадзора деятельность торгового центра временно приостановлена в связи с нарушением требований санитарного законодательства. Документы переданы в суд для принятия решения.
 
Пункт вакцинации на 3-м этаже торгового центра продолжает работу в штатном режиме – ежедневно с 10.00 до 19.00. 
 
Для желающих сделать прививку открыт вход в торговый центр со стороны улицы Тургеневской.
 
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