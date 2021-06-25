Фестиваль «Театральный дворик» перенесли на неопределенный срок

Организатор фестиваля «Театральный дворик» Марина Мазанова сообщила, что мероприятие отменено.

- Нам необходимо сообщить вам о том, что 13-й Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик», запланированный на 14−18 июля 2021 г., переносится на более поздний срок.



На сегодняшний день сложно прогнозировать новую дату проведения фестиваля, но мы уверены, что в 2021 году он состоится, и мы все с вами встретимся на наших театральных и концертных площадках.

Мы надеемся, что наши зрители и участники фестиваля с пониманием отнесутся к этой новости, поскольку в нынешней неблагополучной эпидемиологической ситуации проводить массовые культурные мероприятия небезопасно.



И администрация города Тулы, и организаторы фестиваля разделяют ваши чувства и готовы к проведению фестиваля в любой момент, как только это будет возможно.



Спасибо всем, кто нас поддерживает, всем кто лично выразил свою озабоченность по поводу переноса даты фестиваля. И я точно знаю, что впереди у нас будет еще и 14-й, и 20-й, и 30-й «Театральные дворики». Моё любимое число «13» не могло не преподнести нам какой-нибудь сюрприз, — написала Марина Мазанова в группе фестиваля ВКонтакте.