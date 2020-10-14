Стажер-юрист Тульского центра правовой защиты отправится в тюрьму за мошенничество

В Туле 30-летний мужчина признан виновным в мошенничестве, совершенном в крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 18 октября прошлого года обвиняемый, трудившийся в должности стажера-юриста в ООО «Тульский центр правовой защиты», убедил гражданина, обратившегося за консультацией, передать ему 300 тысяч рублей. За эти деньги он обязался помочь освободить родственника потерпевшего из-под стражи. На следующий день обвиняемый получил деньги и «забыл» о клиенте.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде двух лет колонии.