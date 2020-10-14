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Стажер-юрист Тульского центра правовой защиты отправится в тюрьму за мошенничество

Стажер-юрист Тульского центра правовой защиты отправится в тюрьму за мошенничество

Обвиняемый «кинул» клиента на 300 тысяч рублей.

В Туле 30-летний мужчина признан виновным в мошенничестве, совершенном в крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что 18 октября прошлого года обвиняемый, трудившийся в должности стажера-юриста в ООО «Тульский центр правовой защиты», убедил гражданина, обратившегося за консультацией, передать ему 300 тысяч рублей. За эти деньги он обязался помочь освободить родственника потерпевшего из-под стражи. На следующий день обвиняемый получил деньги и «забыл» о клиенте.
 
Решением суда мужчине назначено наказание в виде двух лет колонии.
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:12 +5
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