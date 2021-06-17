«Накажи автохама»: не поеду на парковку, потому что очень ловкий

Сегодня представляем вашему вниманию подборку самых распространенных ситуаций, которые присылают в нашу традиционню рубрику. Конечно же, это парковка в запрещенных, или неразумных местах:

«Здравствуйте. Постоянно так паркуется во дворе дома № 1 корпус 2. по ул. Волкова в Туле», — написал нам Роман.

«Здравствуйте. Меня зовут Константин. Высылаю вам фото автохама, который ставит автомобиль на газоне. Даже при наличии свободных мест вдоль проезжей части, где разрешена остановка и стоянка автотранспорта. Луначарского дом 61, со стороны улицы Штыковая. 13 июня, 13:40», - написал автор снимков.

«Ул. 9 мая, дом 19-а. 15 июня 2021 года, 17.55. Перегородил проход и проезд», - написал автор.

«Постоянно перекрывают въезд/выезд в колледж им. С. И. Мосина, ул. Коминтерна, 21. Не обращают никакого внимания на знаки, запрещающие остановку и стоянку в этой зоне. На призыв не оставлять машины у ворот также не реагируют, а попасть на работу и выехать с нее - проблема. После звонка в ГИБДД, в течение 5 минут примчался дедушка-водитель этого судна. Убила фраза: «Я здесь все время паркуюсь и ни разу никто не выезжал!»», - рассказал автор фото.

«Здравствуйте. Это опять беспокоит вас председатель МКД по ул. Майская, 8. Почему-то без вас наши доблестные органы ГИБДД не реагируют на заявления. У меня вторую неделю хам ставит автомобиль на тротуаре, и нельзя подойти к остановке и пройти по тротуару. Помогите пожалуйста. Ведь в доме инвалиды колясочники и дети, которым нужен тротуар для передвижения. Не говоря о правилах парковки. Спасибо вам! На фото машина стояла 15.06.2021, с 21.15 до утра», - такое сообщение прислала нам женщина.

Кроме того, по словам старшей по дому, 11 июня она обращалась в ГИБДД через электронную форму на сайте, но ответ она пока не получила. Фото парковщиков приводим ниже:

«17 июня, 15.00. Пересечение улиц Октябрьская и М. Горького. На самом тротуаре!!!», - возмутился увиденным автор снимка/

«Тула, ул. Пролетарская,28. 15 июня 2021, в 11.50», - сообщил автор письма в редакцию.

«В Киреевске есть девушка, которая вот так... На зелёной полосе, невзирая на просьбы соседей машину под окнами среди деревьев не ставить. Почему? Да просто так удобно. Практически собственная парковка, под окнами, под присмотром. А так надо целых 200 метров пройти, чтобы припарковать ее в другом месте, или же в тесном дворе....», - сообщила нам читательница.

Фото сделано 15 июня этого года, в 18.20. Адрес съемки автор письма к сожалению не указала.

«Парковка на тротуаре. 16 июня 2021 года, 20 часов 40 минут. Калужское шоссе, 1-А», - пояснил автор снимка.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

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