В центре Тулы временно отключат несколько светофоров
Это связано с проведением плановых работ по модернизации.
В связи с чем возможны временные отключения и нарушения в работе светофоров. Работы будут проходить на следующих объектах:
- 19 июня, с 10.00 до 17.00 – на пересечении пр. Ленина и ул. Л. Толстого,
- 20 июня, с 10.00 до 17.00 – на пересечении пр. Ленина и ул. Жаворонкова.
Для недопущения аварийных ситуаций управление по транспорту и дорожному хозяйству просит жителей и гостей города заранее планировать маршруты движения.
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