В центре Тулы временно отключат несколько светофоров

Это связано с проведением плановых работ по модернизации.

В связи с чем возможны временные отключения и нарушения в работе светофоров. Работы будут проходить на следующих объектах:

19 июня, с 10.00 до 17.00 – на пересечении пр. Ленина и ул. Л. Толстого,

20 июня, с 10.00 до 17.00 – на пересечении пр. Ленина и ул. Жаворонкова.

Для недопущения аварийных ситуаций управление по транспорту и дорожному хозяйству просит жителей и гостей города заранее планировать маршруты движения.