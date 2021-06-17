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В центре Тулы временно отключат несколько светофоров

В центре Тулы временно отключат несколько светофоров

Это связано с проведением плановых работ по модернизации.

В связи с чем возможны временные отключения и нарушения в работе светофоров. Работы будут проходить на следующих объектах:

  • 19 июня, с 10.00 до 17.00 – на пересечении пр. Ленина и ул. Л. Толстого,
  • 20 июня, с 10.00 до 17.00 – на пересечении пр. Ленина и ул. Жаворонкова.

Для недопущения аварийных ситуаций управление по транспорту и дорожному хозяйству просит жителей и гостей города заранее планировать маршруты движения.

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