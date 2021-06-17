В Алексине пропала 62-летняя женщина

Волонтёры-поисковики просят жителей региона оказать содействие в поисках 62-летней Ольги Магсумовны Бузиковой, которая 16 июня ушла из дома в Алексине и не вернулась.

Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза зелёно-синие. Одежда: серо-зелёная куртка, синий халат, длинная розовая ночнушка, тапочки.