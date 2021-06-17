В Алексине пропала 62-летняя женщина
Поиском Ольги Магсумовны Бузиковой занимаются члены отряда «Лиза Алерт».
Волонтёры-поисковики просят жителей региона оказать содействие в поисках 62-летней Ольги Магсумовны Бузиковой, которая 16 июня ушла из дома в Алексине и не вернулась.
Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза зелёно-синие. Одежда: серо-зелёная куртка, синий халат, длинная розовая ночнушка, тапочки.
Пропавшая нуждается в медицинской помощи! Видели её? Звоните: 8(800)700-54-52, 8(953)443-14-80 или 112.
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