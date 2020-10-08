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Пропавшая в Богородицке девочка: что известно на данный момент

Пропавшая в Богородицке девочка: что известно на данный момент

Поиски не останавливаются ни на минуту. Myslo побывал на месте поисков.

15-летняя Маша Дементьева пропала в понедельник, 5 октября. Родители девочки забили тревогу тем же вечером — школьница не вернулась домой после занятия во Дворце детского творчества. Как выяснится чуть позже, на урок по фортепиано она так и не попала.

Всё это рассказывают мне жители Богородицка, которые уже третий день помогают правоохранительным органам в поисках Маши.

– Увидела пост о пропаже девочки вечером в понедельник, — говорит 25-летняя Алина Лаухина. — Решила, что не могу оставаться в стороне. Мы вместе со знакомыми и добровольцами прочесываем заброшенные здания и окраины города. Сегодня будем искать в районе пруда…

Также поисковики прочесывают местность возле карьера в Собачьем хуторе.

К слову, такого ажиотажа в группе поисковиков «Лиза Алерт» еще не было: огромное количество желающих помочь в поисках: десятки комментариев! «Есть машина, могу помочь», «Готова выехать вечером в Богородицк», «Готовы к расклейке объявлений» — волонтеры уже объявили о том, что людей на розыск достаточно.

...Объявлениями о пропаже Маши обклеены столбы, магазины, остановки общественного транспорта в Богородицке. Первые пару дней большинство людей считали, что девочка просто убежала из дома, возможно, назло родителями. А позднее в одном из пабликов опубликовали несколько скриншотов с записей камер видеонаблюдения — мужчина в темной шапке и куртке явно преследует Машу.

– На улице теплая погода, а мужчина на видео одет так, будто специально хочет, чтобы его не узнали, — мгновенно начали высказывать свои версии обыватели. — А может, они и вовсе знакомы и хотели вместе уехать? В любом случае искать надо мужчину, который и выглядит, и ведет себя очень подозрительно!

С тем, что подозрительного мужчину надо искать, были согласны и полицейские, опубликовавшие фоторобот преследователя и ориентировку на него.

Разумеется, в соцсетях сразу же нашлись те, кто «опознал» подозреваемого. Правда, стражи порядка довольно оперативно опровергали причастность всех предлагаемых кандидатур к пропаже девочки.

Родители Маши с журналистами беседовать не хотят: следователи попросили не делиться подробностями.

…В районе заброшенного мясокомбината встречаем кинолога с собакой.

– Поиски не останавливаются ни на минуту, проверяем каждую возможную зацепку. Сообщили, что девочку видели в этом районе. Мы нашли следы кроссовок в разрушенном домике, сейчас ждем следователя. Конечно, наследить могли поисковики-волонтеры, но отработать версию надо…

Поиски Маши Дементьевой продолжаются четвертый день. Представитель поискового отряда «Лиза Алерт» Сергей Юстас:

– Мы ищем в городе, а не в лесу, где ребенку нет возможности найти еду или кров на ночь. Так что будем продолжать поиски. Надеемся, что Маша найдется невредимой.

Сергей отмечает, что шансы найти девочку живой есть. Будем надеяться.

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:06 +8
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