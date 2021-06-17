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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 72 случая заболевания и 8 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 72 случая заболевания и 8 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 72 случая коронавируса, 56 человек выздоровели, 8 скончались. 

Всего с начала пандемии ковидом заразились 41 129 жителей региона, 38 485 выздоровели, 2135 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
Статистика по COVID-19: за сутки у 70 туляков подтвержден коронавирус и 7 скончались
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Автор: Кристина Вернигорина
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