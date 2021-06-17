Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 72 случая заболевания и 8 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 72 случая коронавируса, 56 человек выздоровели, 8 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 41 129 жителей региона, 38 485 выздоровели, 2135 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 12:35, 79 2279 -2
15 июня, в 22:42, 204 14060 -54
15 июня, в 20:35, 47 2927 -15
15 июня, в 15:50, 86 6681 -12
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