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Кассация оставила в силе приговор по делу о коте-наркокурьере

Кассация оставила в силе приговор по делу о коте-наркокурьере

Трое мужчин получили от 10,5 до 14 лет лишения свободы.

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор Долгинцеву, Санкину и Жаворонкову. В декабре 2019 года их признали виновными в покушении на сбыт наркотических и психотропных веществ на территории исправительной колонии.
 
Интересно, что в качестве наркокурьера они использовали кота. По версии следствия, животное обитало на территории исправительного учреждения и один из фигурантов обучил его для осуществления преступных действий.
 
По приговору Новомосковского городского суда, с учетом апелляционного определения Тульского областного суда, Долгинцев и Санкин получили 12 лет 10 месяцев и 10 лет 6 месяцев соответственно. Жаворонкова отправили за решетку на 14 лет. Не согласившись с решениями нижестоящих судов, защитники осужденных обжаловали их в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
 

 
Напомним,  летом 2018 года двое находящихся на свободе мужчин поместил в ошейник животного наркотики и психотропные вещества. Однако отправить «посылку» сбытчики не успели – их задержали сотрудники ОКОН ОМВД России по Новомосковску.

 

Суд рассматривал дело несколько месяцев – сначала защитник фигурантов оказался в центре скандала, затем он заявил о побеге кота-наркокурьера из местного зооуголка, а спустя месяц сообщил, что хвостатого фигуранта подменили в суде.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:59 +5
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