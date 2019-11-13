Адвокат заявил о подмене тульского кота-наркокурьера в суде

Слева кот в зооуголке, справа – кот, которого предъявили суду. Фото из архива Myslo и Дмитрия Сотникова.

В Новомосковском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела о доставке в колонию наркотиков с помощью кота. Напомним, в октябре адвокат Дмитрий Сотников сообщил, что животное, которое проходило вещественным доказательством, сбежало и поэтому дело можно закрывать.

И вот накануне состоялось судебное заседание, на котором сторона обвинения предъявила суду кота. После осмотра подсудимые и защита заявили, что это другое животное, которое отличается по окрасу.

«В деле присутствует фототаблица с котом, есть видеозапись, когда сотрудники снимают машину и кота в ней. После этого телевидение снимало того самого кота в зооуголке. Везде у того кота все четыре лапы были белые. А нам привезли кота, у которого передняя левая лапа полосатая. Другой окрас морды — у того нос был полностью белый, у этого нос также полосатый. Получается, что они принесли другого кота»,— рассказал «Ъ» Дмитрий Сотников.

Напомним, на скамье подсудимых три человека. Из материалов уголовного дела следует, что один из злоумышленников, имея обширные связи среди заключенных одной из колоний, решил наладить в учреждении канал сбыта наркотиков и психотропных веществ. К реализации своего умысла он привлек своих знакомых.