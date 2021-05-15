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В Тульской области за сутки заболел коронавирусом еще 51 человек

В Тульской области за сутки заболел коронавирусом еще 51 человек

Кроме того, зафиксировано 5 смертей пациентов с COVID-19.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки на территории нашего региона было зафиксировано 51 новое заражение коронавирусом и 5 смертей пациентов с этим же диагнозом.
 
 
Таким образом, по состоянию на утро 15 мая общее количество официально подтвержденных случаев COVID-19 составляет 39 тыс. 270, а число летальных исходов достигло 1949.
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Сергей Стариков
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