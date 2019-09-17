В новомосковском суде рассматривают дело «кота-наркокурьера»

Фото из архива MySlo

Новомосковский городской суд продолжает рассматривать дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В качестве подсудимых проходят трое местных жителей.

Из материалов уголовного дела следует, что один из злоумышленников, имея обширные связи среди заключенных одной из колоний, решил наладить в учреждении канал сбыта наркотиков и психотропных веществ. К реализации своего умысла он привлёк своих знакомых.

В качестве курьера сбытчики решили использовать кота, которого заранее научили проникать на территорию колонии. Наркотики были спрятаны в ошейнике животного. Закончить начатое преступники не могли – их задержали сотрудники наркоконтроля.

Все участники преступной группы находятся под стражей. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Как стало известно Myslo, защитником одного из подсудимых является адвокат Дмитрий Сотников, который, по официальной информации, 12 сентября пытался сорвать судебное заседание по этому делу и тем самым спровоцировал конфликт с участием судебных приставов. Также мужчина подозревается в попытке нападения на судью.