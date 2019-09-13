ЧП в Новомосковском суде: адвоката подозревают в попытке нападения на судью

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12 сентября в Новомосковском городском суде произошел инцидент с участием московского адвоката. По информации пресс-службы Управления судебного департамента региона, гражданин Сотников Дмитрий Валерьевич предпринял попытку срыва заседания по делу о незаконном обороте наркотиков группой лиц.

Из официального заявления следует, что в 14.20, во время допроса свидетеля, в зал судебного заседания без разрешения председательствующего вошел гражданин. Не называя себя, он объявил, что будет защищать одного из подсудимых. Сотникову предложили остаться в зале и объяснили, что вопрос о его допуске решат после окончания допроса.

«При допросе свидетеля Сотников Д. В. , будучи недопущенным к участию в уголовном процессе, вмешивался в ход судебного заседания, нарушал общественный порядок, выкрикивал с места, перебивал председательствующего судью и на замечания не реагировал. Судья ему разъяснила ст. 258 УПК РФ и сделала предупреждение за нарушение порядка в судебном заседании», — сообщает пресс-служба УСД в Тульской области.

Сотников не прекратил нарушать порядок, поэтому судья решила удалить его из зала. Так как мужчина отказывался сделать это добровольно, на помощь позвали судебных приставов. Судья тем временем объявила перерыв, во время которого Сотников вышел в коридор.

После окончания перерыва московский адвокат встал у двери в зал заседания и «препятствовал проходу в зал участникам уголовного судопроизводства».

«Он вел себя вызывающе, громко кричал, на законные требования судебного пристава по ОУПДС прекратить данные действия не реагировал. Далее, около 15.16, он побежал по коридору в сторону председательствующей по делу судьи Соловьевой Л. И. , стоявшей возле входа в свой служебный кабинет. Его действия были пресечены судебными приставами по ОУПДС. Судья Соловьева Л. И. в результате попытки нападения не пострадала», — гласит официальный пресс-релиз.

«Данным гражданином была осуществлена попытка нападения на судью с угрозами в ее адрес. Судебным приставом по ОУПДС незаконные действия предотвращены, в отношении нападавшего в соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ „О судебных приставах“ были применены физическая сила и специальные средства — наручники. По данному факту в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 17.3 КоАП РФ „Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов“», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

В СУ СК РФ по Тульской области Myslo прокомментировали, что в настоящее время по факту изложенных выше событий проводится проверка.