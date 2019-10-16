новости
новости
Регистрация
Громкое дело в Новомосковске: адвокат заявил о побеге «кота-наркокурьера»
Фото из архива Myslo.

Громкое дело в Новомосковске: адвокат заявил о побеге «кота-наркокурьера»

Животное проходит вещественным доказательством по уголовному делу.

В Новомосковском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела о доставке в колонию наркотиков с помощью кота. Накануне очередного заседания адвокат Дмитрий Сотников заявил «Коммерсанту» об утрате главного по его мнению доказательства — кота, с помощью которого по версии следствия переносили наркотики в исправительное учреждение. Животное якобы сбежало из новомосковского зооуголка, в котором находилось на ответственном хранении.
 
Чуть ранее на своей страничке в социальной сети Дмитрий Сотников опубликовал видео, на котором запечатлена женщина, представившаяся звероводом. Она рассказала, что кот испугался собак и сбежал в неизвестном направлении еще зимой.
 
Адвокат считает, что побег животного лишает защиту провести следственный эксперимент и проверить, действительно ли кота могли использовать для переброски наркотиков в колонию.
 

Напомним, на скамье подсудимых три человека. Из материалов уголовного дела следует, что один из злоумышленников, имея обширные связи среди заключенных одной из колоний, решил наладить в учреждении канал сбыта наркотиков и психотропных веществ. К реализации своего умысла он привлек своих знакомых.

В качестве курьера сбытчики решили использовать кота, которого заранее научили проникать на территорию колонии. Наркотики были спрятаны в ошейнике животного. Закончить начатое подсудимые не смогли — их задержали сотрудники наркоконтроля.

Все предполагаемые участники преступной группы находятся под стражей. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Защитником одного из подсудимых является адвокат Дмитрий Сотников, который, по официальной информации, 12 сентября пытался сорвать судебное заседание по этому делу и тем самым спровоцировал конфликт с участием судебных приставов. Также мужчина подозревали в попытке нападения на судью.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:40 +3
Другие статьи по темам
Событие
судкот-наркокурьеркриминал
Место
Тульская областьновое городское пространство

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

УМВД: Автомобили в Петелино сжег ревнивец
УМВД: Автомобили в Петелино сжег ревнивец
В Туле с 18 октября частично перекроют Щекинское шоссе
В Туле с 18 октября частично перекроют Щекинское шоссе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.