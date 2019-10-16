Громкое дело в Новомосковске: адвокат заявил о побеге «кота-наркокурьера»

Фото из архива Myslo.

В Новомосковском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела о доставке в колонию наркотиков с помощью кота. Накануне очередного заседания адвокат Дмитрий Сотников заявил « Коммерсанту » об утрате главного по его мнению доказательства — кота, с помощью которого по версии следствия переносили наркотики в исправительное учреждение. Животное якобы сбежало из новомосковского зооуголка, в котором находилось на ответственном хранении.

Чуть ранее на своей страничке в социальной сети Дмитрий Сотников опубликовал видео, на котором запечатлена женщина, представившаяся звероводом. Она рассказала, что кот испугался собак и сбежал в неизвестном направлении еще зимой.

Адвокат считает, что побег животного лишает защиту провести следственный эксперимент и проверить, действительно ли кота могли использовать для переброски наркотиков в колонию.