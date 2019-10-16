Громкое дело в Новомосковске: адвокат заявил о побеге «кота-наркокурьера»
Животное проходит вещественным доказательством по уголовному делу.
Напомним, на скамье подсудимых три человека. Из материалов уголовного дела следует, что один из злоумышленников, имея обширные связи среди заключенных одной из колоний, решил наладить в учреждении канал сбыта наркотиков и психотропных веществ. К реализации своего умысла он привлек своих знакомых.
В качестве курьера сбытчики решили использовать кота, которого заранее научили проникать на территорию колонии. Наркотики были спрятаны в ошейнике животного. Закончить начатое подсудимые не смогли — их задержали сотрудники наркоконтроля.
Все предполагаемые участники преступной группы находятся под стражей. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Защитником одного из подсудимых является адвокат Дмитрий Сотников, который, по официальной информации, 12 сентября пытался сорвать судебное заседание по этому делу и тем самым спровоцировал конфликт с участием судебных приставов. Также мужчина подозревали в попытке нападения на судью.