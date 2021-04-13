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Бывший руководитель тульского Бюро судебно-медицинской экспертизы обвиняется в присвоении средств

Бывший руководитель тульского Бюро судебно-медицинской экспертизы обвиняется в присвоении средств

Дело по обвинению Дениса Желткова передано в суд.

Прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя государственного учреждения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Дело находилось в производстве регионального Следственного комитета. По версии следствия, 46-летний Денис Желтков, занимая должность руководителя ГУЗ ТО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», с июля 2019 года по 30 декабря 2020 года организовал ежемесячное начисление и выплату себе заработной платы и иных выплат, положенных за выполнение работы врача-эксперта, фактически не осуществляя данную деятельность, в результате чего им незаконно были получены денежные средства на общую сумму свыше 218 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.

 

Напомним, в начале февраля после публикации скандальных фотографий с валяющимися прямо на полу трупами в бюро разразился скандал. Минздрав прокомментировал: «Подобное отношение к телам усопших недопустимо. Виновные сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности».

Год назад тульский морг прогремел с аналогичным скандалом на всю страну. Более двадцати тел (речь шла о невостребованных трупах) разной степени давности валялись на полу в помещениях, не оборудованных холодильными установками.
 
 
После этого за полтора месяца морг претерпел несколько проверок: его проверяли Роспотребнадзор, региональный минздрав и прокуратура. Итогом прокурорской проверки стало вынесенное руководству бюро представление об устранении нарушений.
 
После этого морг проверила Генеральная прокуратура РФ и нашла множество недочетов и злоупотреблений: навязывание услуг, нехватка оборудования и «левые» заказы (подробно — в специальном материале Myslo). Летом 2020 года возбудили уголовное дело. Но пока обвинение никому не предъявлено: по делу проходит слишком большой объем документации. Расследование продолжается.

 

Сюжет: Нарушения в тульском морге
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Автор: Юлия Королева
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