Бывший руководитель тульского Бюро судебно-медицинской экспертизы обвиняется в присвоении средств

Прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя государственного учреждения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Дело находилось в производстве регионального Следственного комитета. По версии следствия, 46-летний Денис Желтков, занимая должность руководителя ГУЗ ТО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», с июля 2019 года по 30 декабря 2020 года организовал ежемесячное начисление и выплату себе заработной платы и иных выплат, положенных за выполнение работы врача-эксперта, фактически не осуществляя данную деятельность, в результате чего им незаконно были получены денежные средства на общую сумму свыше 218 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.