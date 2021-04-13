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13 апреля в Туле стартует продажа билетов на матч «Арсенал» — «Тамбов»

13 апреля в Туле стартует продажа билетов на матч «Арсенал» — «Тамбов»

Матч состоится 18 апреля на Центральном стадионе.

Сегодня, 13 апреля, стартует продажа билетов на матч 26-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Тамбов». Игра против тамбовского клуба пройдет в Туле 18 апреля в 14.00.

Кассы Центрального стадиона будут работать с 13 по 17 апреля с 13.00 до 19.00. Также билеты можно приобрести на сайте оружейников.

Напомним, на трибунах болельщики обязаны находиться в масках и перчатках во время всего матча. Зрителей разместят с учетом требований социальной дистанции.

Перед игрой у болельщиков бесконтактным способом измерят температуру. Туляков просят прийти на стадион заранее.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:16 0
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