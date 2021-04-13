В Туле прошел чемпионат области по дартсу

Кто представит наш регион на чемпионате России?

В Туле состоялся чемпионат региона по дартсу. Соревнования проходили в бильярдном клубе «Пирамида». Более 30 человек боролись в четырех разрядах: 501-личный, 501-парный, 701-микст и командный.

Победители личных соревнований получили прямую путевку, квоту в основную сетку на чемпионат России. Турнир пройдет в Пензе с 16 по 19 апреля.

В личном зачете места распределились следующим образом.

Мужчины, одиночный разряд:

1 место Александр Ерзин,

2 место Илья Назукин,

3 место Михаил Сурначёв.

Женщины, одиночный разряд:

1 место Виталия Камерилова,

2 место Татьяна Камерилова,

3 место Мария Назукина.

Парные соревнования.

Мужчины:

1 место — Михаил Тимофеев и Илья Назукин,

2 место — Андрей Кузовков и Андрей Тигай,

3 место — Михаил Сурначёв и Евгений Каминский.

Женские пары:

1 место — Татьяна Камерилова и Екатерина Камерилова,

2 место — Юлия Каминская и Мария Назукина,

3 место — Надежда Валынская и Виталия Камерилова.

Микст:

1 место — Евгений Каминский, Михаил Сурначёв, Юлия Каминская,

2 место — Юрий Камерилов, Юрий Гусев, Екатерина Камерилова,

3 место — Михаил Тимофеев, Илья Назукин, Татьяна Камерилова.

Команды, мужчины:

1 место — Александр Ерзин, Сергей Храмов, Валерий Чудаков, Евгений Каминский (Тула 5),

2 место — Андрей Тигай, Юрий Гусев, Юрий Камерилов, Геннадий Камерилов (Тула 2).

3 место — Михаил Тимофеев, Илья Назукин, Роман Снагустенко, Андрей Кузовков (Тула 1).

Команды, женщины:

1 место — Евгения Минченко, Екатерина Коробанова, Юлия Каминская, Мария Назукина (Тула 3),

2 место — Виталия, Екатерина, Татьяна Камериловы (Тула 1),

3 место — Надежда Валынская, Ольга Макушина, Татьяна Фролкова (Тула 2).

В итоге команду Тульской области на чемпионате России представят Екатерина Камерилова, Юлия Каминская, Александр Ерзин, Сергей Храмов, Евгений Каминский, Андрей Тигай, Юрий Камерилов, Михаил Тимофеев, Илья Назукин и Михаил Сурначёв.

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