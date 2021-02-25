Грязь и слякоть: на тульских улицах скопились горы снега

Городские коммунальщики не слишком усердно борются с последствиями недавнего аномального снегопада.

Совсем недавно в Тульской области всего за пару дней выпало 75% месячной нормы осадков. Коммунальщикам была поставлена задача до 20 февраля расчистить дворы от сугробов.

Вывозом снега с придомовых территорий занялись управляющие компании, а на борьбу со снежным коллапсом на тульских улицах выезжали больше сотни единиц спецтехники.

Правда, остаточные явления аномального снегопада доставляют неудобства тулякам до сих пор – автомобилисты испытывают трудности с парковкой, а пассажиры общественного транспорта пробираются к автобусам и маршруткам через грязные снежные «брустверы».

Фотокорреспонденты Myslo прошлись по улицам Тулы, чтобы выяснить, много ли «белых пятен» на них осталось. Вывод однозначный: городским коммунальщикам есть над чем работать. А с учетом грядущего потепления скоро нас всех ждет еще и локальный потоп. Справятся ли с ним многострадальные тульские ливневки? Скоро узнаем.