Прокатила на капоте инспектора ДПС: многодетная мать проведет 2,5 года в колонии

Одоевский районный суд поставил точку в истории, которая произошла почти год назад: дело пересмотрели.

Вынесен приговор жительнице Дубны Надежде Сидоровой, которая прокатила на капоте сотрудника ДПС. Она проведет 2,5 года в колонии общего режима, выплатит 200000 рублей штрафа. Также женщину лишили водительских прав на три года.

Напомним подробности дела. 2 июля 2019 года Сидорова пьяной села за руль своего Chevrolet Cruze. На странную траекторию движения машины обратили внимание сотрудники ДПС, попытались остановить. Водитель не отреагировала, началась погоня.

Спустя некоторое время автомобиль остановился, но выходить Сидорова отказалась. Вместе с ней в салоне находился полуторагодовалый малыш.

Около часа полицейские вели с неадекватной женщиной переговоры — она отказывалась выходить из машины и выпускать ребенка. А затем попыталась скрыться — врезалась в автомобиль ДПС и сбила сотрудника полиции, протащив его на капоте несколько сотен метров. Полицейский получил травмы.

Позже выяснилось, что женщина — многодетная мать. На ее счету множество неоплаченных штрафов за различные нарушения ПДД и «административка» за неисполнение родительских обязанностей в отношении своих четверых детей.

Как стало известно Myslo, с 2016 года она дважды привлекалась к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, дважды — за оставление места ДТП, дважды — за нарушение требований к перевозке детей и неуплату штрафов, отсутствие страховки и неоднократное превышение скорости.

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В ноябре 2019 года суд приговорил нарушительницу к двум с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года.

Однако позже приговор отменили, а уголовное дело возвратили в суд для проведения судебного следствия иным составом с иным адвокатом.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.