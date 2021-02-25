Тульская макаронная фабрика повысила производительность труда благодаря нацпроекту

Фото Дмитрия Чербы.

25 февраля директор Фонда развития промышленности региона Дмитрий Пронин с рабочим визитом посетил Тульскую макаронную фабрику, которая работает в Туле на ул. Комсомольской.

Более 15 лет предприятие производит макаронные изделия высокого качества на высокотехнологичном итальянском оборудовании. Здесь производится около 40 видов продукции, которая поставляется во все торговые сети региона и ЦФО.

В июне прошлого года в рамках нацпроекта «Производительность труда» предприятие с помощью специалистов Регионального центра компетенций оптимизировало процесс изготовления макаронных изделий.

Директор фабрики Сергей Тетерин рассказал, что на предприятии удалось повысить производительность труда без замены оборудования или применения дорогостоящих технологий. Это стало возможным благодаря бережливому производству — основе методологии национального проекта.

– В июне прошлого года в цехе фасовки мы закончили пилотный проект по программе «Повышение производительности труда». За счет изменения времени на переналадку мы сократили потери на 70%, также улучшили логистику и расстановку, тем самым сократив на 40% время промежуточного хранения продукта.

По словам директора, внедрение быстрой переналадки оборудования на основной производственной линии, оптимизация технологических карт, внедрение системы контроля бесперебойной работы оборудования, реорганизация участков фасовки и хранения продукции позволили достичь роста производительности труда потока на 12%.

– Если раньше макаронные изделия могли лежать два-три дня и ждать своей очереди на расфасовку, то сейчас процесс идет непрерывно — сплошным потоком. Нам удалось снизить процент брака, повысить контроль качества сырья, решить проблему попадания посторонних предметов в упаковочные автоматы, — сказал Сергей Тетерин.

Производство на фабрике практически полностью автоматизировано. Создание продукта происходит в несколько этапов. Сначала мука подается на пресс, смешивается с водой, происходит замес теста под вакуумом. Оно выдавливается через матрицу под давлением около 100 атмосфер. В зависимости от того, какая матрица, получается разный вид макарон.

После этого продукт проходит сушку, которая длится пять часов. Затем макароны попадают в бункер готовой продукции и ждут своей очереди на фасовку. Оттуда через просеивающее сито попадают на фасовку и упаковку.

Дмитрий Пронин отметил, что всё больше предприятий пищевой промышленности региона включается в реализацию национального проекта. Сегодня среди них крупные компании — производители молочной, хлебной и мучной продукции, растительных масел, мясных изделий.

– Сегодня мы видим пример внедрения технологий бережливого производства на пищевом предприятии, которому удалось значительно сбалансировать свои производственные мощности и фактически работать в поток, — подчеркнул Дмитрий Пронин.

В Тульской области в нацпроекте участвует 58 предприятий. С 2021 года начата его трансформация. Планируется расширить виды поддержки и цифровизации производственных процессов. Кроме того, инструменты повышения производительности труда станут доступными предприятиям малого и среднего бизнеса.

По вопросам участия в нацпроекте обращайтесь в Фонд развития промышленности Тульской области, также заявку можно подать на цифровой платформе производительность.рф.