Иллюстрация – Назар Пономаренко.
Начался суд над туляком, который трижды переехал жену на внедорожнике
Происшествие произошло в конце прошлого октября в Воскресенском под Тулой. Жена обвиняемого выжила, но ей ампутировали ногу.
В Одоеве Алексей Романенко обвиняется в покушении на убийство, сообщает пресс-служба управления Судебного департамента.
В ходе расследования установлено, что 28 октября 2020 года пьяный обвиняемый, управляя автомобилем, сбил свою жену, 37-летнюю Наталью Романенко, трижды проехался по ней и, посчитав, что она умерла, уехал.
Наталью Романенко выписали из больницы только 4 января. Больше месяца женщина находилась в тяжелом состоянии в реанимации. Кроме ампутации ноги ей диагностировали ряд внутренних травм. А в конце декабря Наталье удалили селезенку.
Открытое судебное заседание по этому делу назначено на 25 февраля.
16 февраля, в 21:39, 123 19583 6
9 февраля, в 10:20, 106 8575 28
5 февраля, в 16:33, 87 7032 16
1 февраля, в 17:26, 142 13512 2
Другие статьи по темам