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Начался суд над туляком, который трижды переехал жену на внедорожнике
Иллюстрация – Назар Пономаренко.

Начался суд над туляком, который трижды переехал жену на внедорожнике

Происшествие произошло в конце прошлого октября в Воскресенском под Тулой. Жена обвиняемого выжила, но ей ампутировали ногу.

В Одоеве Алексей Романенко обвиняется в покушении на убийство, сообщает пресс-служба управления Судебного департамента.
 
В ходе расследования установлено, что 28 октября 2020 года пьяный обвиняемый, управляя автомобилем, сбил свою жену, 37-летнюю Наталью Романенко, трижды проехался по ней и, посчитав, что она умерла, уехал.
 
Наталью Романенко выписали из больницы только 4 января. Больше месяца женщина находилась в тяжелом состоянии в реанимации. Кроме ампутации ноги ей диагностировали ряд внутренних травм. А в конце декабря Наталье удалили селезенку.
 
Открытое судебное заседание по этому делу назначено на 25 февраля. 
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