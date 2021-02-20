Начался суд над туляком, который трижды переехал жену на внедорожнике

Иллюстрация – Назар Пономаренко.

Происшествие произошло в конце прошлого октября в Воскресенском под Тулой. Жена обвиняемого выжила, но ей ампутировали ногу.

В Одоеве Алексей Романенко обвиняется в покушении на убийство, сообщает пресс-служба управления Судебного департамента.

В ходе расследования установлено, что 28 октября 2020 года пьяный обвиняемый, управляя автомобилем, сбил свою жену, 37-летнюю Наталью Романенко, трижды проехался по ней и, посчитав, что она умерла, уехал.

Наталью Романенко выписали из больницы только 4 января. Больше месяца женщина находилась в тяжелом состоянии в реанимации. Кроме ампутации ноги ей диагностировали ряд внутренних травм. А в конце декабря Наталье удалили селезенку.

Открытое судебное заседание по этому делу назначено на 25 февраля.