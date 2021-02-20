Тульский боксер победил на международном турнире

В финале Исмаил Ганижев оказался сильнее соперника из Новоуральска.

Тульский боксер победил на международных соревнованиях, которые прошли в Комсомольске-на-Амуре. В весовой категории до 81 кг в финале Исмаил Ганижев оказался сильнее соперника из Новоуральска Свердловской области.

За победой Ганижева наблюдали члены Совета чемпионов Федерации бокса России: двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов и бронзовый призер Олимпиады в Пекине, трехкратный чемпион Европы Георгий Балакшин.