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Тульский боксер победил на международном турнире

Тульский боксер победил на международном турнире

В финале Исмаил Ганижев оказался сильнее соперника из Новоуральска.

Тульский боксер победил на международных соревнованиях, которые прошли в Комсомольске-на-Амуре. В весовой категории до 81 кг в финале Исмаил Ганижев оказался сильнее соперника из Новоуральска Свердловской области.
 
За победой Ганижева наблюдали члены Совета чемпионов Федерации бокса России: двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов и бронзовый призер Олимпиады в Пекине, трехкратный чемпион Европы Георгий Балакшин.
 
Напомним, международный турнир посвящен памяти российских воинов, погибших в Афганистане и других горячих точках. В этом году в соревнованиях приняли участие 138 спортсменов 2003-2004 годов рождения из России, Узбекистана, Афганистана, Молдовы, Польши, Белоруссии и Украины.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:10 +8
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