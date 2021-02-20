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Ночью в Туле пьяный водитель пытался скрыться от экипажа ДПС

Ночью в Туле пьяный водитель пытался скрыться от экипажа ДПС

Мужчину задержали на ул. Галкина.

Примерно в 3.30 минувшей ночи на повороте с проспекта Ленина на ул. Советскую в Туле экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль Volkswagen Polo. Характер движения машины дал основания предположить, что водитель может быть пьян, поэтому инспектор подал сигнал к остановке. Однако водитель его проигнорировал.
 
«Volkswagen Polo проследовал в сторону Зареченского округа и был остановлен на ул. Галкина. За рулем автомобиля с внешними признаками опьянения находился собственник, мужчина 1998 года рождения. Он отказался от освидетельствования на алкоголь, в отношении него составлены соответствующие административные материалы. Автомобиль отправлен на спецстоянку», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:48 +6
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