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Тульские велогонщицы завоевали серебро и бронзу на Кубке России
Фото: https://sport.tularegion.ru.

Тульские велогонщицы завоевали серебро и бронзу на Кубке России

Турнир проходит на велотреке «Локосфинкс» в Санкт-Петербурге.

В первый день соревнований спортсмены разыграли награды в командном спринте.

Серебряные медали завоевали тульские гонщицы Ксения Андреева, Анастасия Гречишкина, Елена Брежнива и Мария Аверина, которая присоединилась к девушкам на предварительном этапе. Обогнать тулячек смогли лишь гонщицы из Москвы.

Также на пьедестал встала тульская велогонщица Елизавета Кречкина — на ее счету бронза. Об этом сообщает министерство спорта региона.

Мужская команда Тульской области по итогам дня оказалась четвертой.

Кубок и Первенство России по велосипедному спорту завершится 30 января. В программе соревнований – командный спринт, спринт, кейрин, командная гонка преследования, мэдисон, омниум, индивидуальная гонка преследования, гонка по очкам, парная гонка преследования, скретч, гонка с выбыванием.

29 и 30 января тульских спортсменов ждут соревнования по классическому индивидуальному спринту.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 07:55 +4
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