Смертельное ДТП в Ефремовском районе: водитель кроссовера выехал на встречку

Фото: vk.com/vkefr.

Стали известны некоторые подробности ДТП со смертельным исходом, которое случилось вечером 25 января в Ефремовском районе. По данным региональной Госавтоинспекции, автоавария на 87-м километре автодороги Лапотково – Ефремов произошла в 17.35.

«Мужчина 1968 года рождения, управляя автомобилем Mazda CX-5, по предварительной информации, осуществил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Volvo FH с полуприцепом Schmitz под управлением мужчины 1987 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Mazda от полученных травм скончался», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Уважаемые водители, большинство аварий случается по причине несоблюдения ПДД (выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, несоблюдение дистанции, вождение в утомленном состоянии, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки). Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!