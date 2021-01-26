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Смертельное ДТП в Ефремовском районе: водитель кроссовера выехал на встречку
Фото: vk.com/vkefr.

Смертельное ДТП в Ефремовском районе: водитель кроссовера выехал на встречку

52-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Стали известны некоторые подробности ДТП со смертельным исходом, которое случилось вечером 25 января в Ефремовском районе. По данным региональной Госавтоинспекции, автоавария на 87-м километре автодороги Лапотково – Ефремов произошла в 17.35.
 
«Мужчина 1968 года рождения, управляя автомобилем Mazda CX-5, по предварительной информации, осуществил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Volvo FH с полуприцепом Schmitz под управлением мужчины 1987 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Mazda от полученных травм скончался», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
 
 

 

Уважаемые водители, большинство аварий случается по причине несоблюдения ПДД (выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, несоблюдение дистанции, вождение в утомленном состоянии, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки). Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:21 +1
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