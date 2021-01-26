В Ефремовском районе в ДТП с грузовиком погиб водитель кроссовера

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От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Вечером 25 января примерно на 85-м километре автодороги Лапотково – Ефремов (неподалеку от поселка Мичурина) столкнулись грузовой автомобиль и Mazda CX-5.

Как сообщили очевидцы, водитель кроссовера от полученных травм скончался на месте происшествия. Причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД и следствию.