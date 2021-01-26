новости
новости
Регистрация
В Ефремовском районе в ДТП с грузовиком погиб водитель кроссовера
Фото: vk.com/vkefr.

В Ефремовском районе в ДТП с грузовиком погиб водитель кроссовера

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Вечером 25 января примерно на 85-м километре автодороги Лапотково – Ефремов (неподалеку от поселка Мичурина) столкнулись грузовой автомобиль и Mazda CX-5.
 
 
Как сообщили очевидцы, водитель кроссовера от полученных травм скончался на месте происшествия. Причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД и следствию.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:05 +1
Другие статьи по темам
Событие
дтпсмертельное ДТПпроисшествия
Место
Тульская областьЕфремовский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В центре Тулы построят детский сад на 75 мест
В центре Тулы построят детский сад на 75 мест
Что делать, если в магазине продали товар по завышенной цене: советы Роспотребнадзора
Что делать, если в магазине продали товар по завышенной цене: советы Роспотребнадзора
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.