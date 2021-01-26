ПХ «Лазаревское» начинает ребрендинг и модернизацию собственной торговой сети «Лазаревская лавка»

Концепция интерьера была полностью изменена и собрана в единое сочетание цветовой палитры и отделочных материалов.

Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области, ООО «ПХ «Лазаревское» , начинает ребрендинг и модернизацию торговой сети «Лазаревская лавка». В феврале первый магазин в новом дизайне откроется в тульском торговом центре «Парус», кроме того, в столице региона появится собственный офис и склад предприятия. Всего в модернизацию сети будет инвестировано около 50 млн руб.

Сейчас в торговой сети «Лазаревская лавка» — 24 магазина, расположенные в Туле и области, где покупателям предлагается мясная и молочная продукция собственного производства. В частности, в цехах мясокомбината, принадлежащего ПХ «Лазаревское», выпускается более 200 видов продукции (полуфабрикаты, колбасы и деликатесы).

«У нас предприятие полного цикла, мы производим натуральные продукты очень высокого качества, премиальные, и нейминг «Лазаревская лавка. Фирменные магазин» даст покупателям ощущение статусности торговой точки», — говорит Кристина Романовская, генеральный директор ПХ «Лазаревское».

Концепция интерьера была полностью изменена и собрана в единое сочетание цветовой палитры и отделочных материалов. В пространстве присутствуют оттенки дерева на полах и потолке. Это подчеркивает экологичность и возвращает к традициям винтажных торговых интерьеров прошлого.

Серый цвет фартука из глянцевой малоформатной плитки придает ощущение уюта и не отвлекает покупателя от продукции на витринах. Общая площадь стен окрашена глубоко-матовой краской черного цвета, что придает ощущение камерности и глубины интерьера. Декор в форме утрированной мясной продукции выполнен из глянцевого белого объемного пластика и размещен мелкими акцентами на темных стенах.

На центральной видовой стене размещен логотип ПХ «Лазаревское», он выполнен как световой короб, который притягивает внимание и дает полное понимание потребителю о производителе продукции магазина. Общая концепция интерьера объединяет все самые новые тенденции стиля с традициями торгового дела «Лазаревской лавки».

Первый магазин в новом дизайне откроется в феврале в ТЦ «Парус» (г. Тула, ул. Максима Горького), в дальнейшем планируется модернизация как действующих торговых точек, так и открытие новых, в том числе и в торговых комплексах. Всего количество магазинов под брендом «Лазаревская лавка» будет увеличено в 1,5 раза, а розничный оборот — на 50% за год.

В феврале в г. Тула также откроется офис ПХ «Лазаревское» и склад готовой продукции, что позволит обеспечить более удобную логистику для оптовиков и предприятий-закупщиков продукции племенного хозяйства. В текущем году в модернизацию собственной сети планируется инвестировать около 50 млн рублей.

Еще одним важным звеном модернизации «Лазаревской лавки» станет организация онлайн-магазина, который будет работать на Тулу, Тульскую область, а также обслуживать коттеджные поселки в Калужской области. «Раньше в этом не было необходимости, в Туле покупатели предпочитали приобретать мясную и молочную продукцию в традиционных «офф-лайн» магазинах, но из-за пандемии многие пересмотрели свои привычки. Поэтому мы решили предоставить клиентам все возможные варианты обслуживания, начиная от собственных лавок до точек в торговых центрах и бесконтактной доставки», — объясняет Кристина Романовская.

Племенное хозяйство «Лазаревское» основано в 1981 году Федором Романовским, расположено в 16 км южнее районного центра г. Щекино Тульской области и в 50 км от г. Тулы. Основные виды деятельности — производство и переработка сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства. В составе предприятия — свиноводческий комплекс с общим поголовьем свиней — 50 000 голов, ферма на 3500 голов крупного рогатого скота, цех производства комбикормов мощностью 50 тыс. тонн кормов в год, цех растениеводства с земельным фондом 24 тыс. га сельскохозяйственных угодий и крупным современным сушильно-сортировальным комплексом хранения зерна (на 80 тыс. тонн), автопарк на 130 автомобилей, а также машинно-тракторный парк (80 тракторов и 31 комбайн).

Кроме этого, в состав ПХ «Лазаревское» входит мясоперерабатывающий комбинат, производящий в год 10 тыс. тонн продукции, цех по выпуску молочной продукции, пельменей и вареников, а также 24 продуктовых магазина под брендом «Лазаревская лавка».

Всего на предприятии трудится 642 человека, а средняя заработная плата составляет 44,7 тыс. рублей.