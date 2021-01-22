Пришел в Сбер — оформил ОСАГО

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В офисах Сбера в Туле и Тульской области теперь можно оформить полисы ОСАГО от 12 страховых компаний — партнеров банка.

Ранее аналогичный сервис был доступен только в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

В августе 2020 года мы запустили страховой маркетплейс для автомобилистов в нашем мобильном приложении. Однако мы заметили, что многим было бы удобно заключать договоры автострахования при посещении офиса, и решили предоставить клиентам такую возможность. Услуга доступна уже в 1500 наших отделений, а до конца года мы «подключим» к ОСАГО сеть офисов Сбера во всех субъектах РФ и добавим опцию оформления полисов и в нашей дочерней компании СберСтрахование.

Наталья Алымова, Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

— Договоры ОСАГО уже можно оформить в отделениях Сбербанка в Туле и Тульской области, в частности, в городах Щекино, Советск, Плавск, Киреевск, Липки, Болохово, Алексин, Ясногорск, Ефремов, Богородицк, Новомосковск, Донской, Кимовск, Венев, Узловая, Суворов и Белев. Сотрудники банка рассчитают для автовладельцев варианты стоимости полиса в разных страховых компаниях-партнерах. После того как клиент выберет оптимальный вариант, менеджер отделения поможет оформить для него полис электронного ОСАГО.