Кадр из видео.
Из-за «торопыги» на кроссовере скорая не смогла доехать до места массового ДТП
Вместо этого медики ожидали сотрудников ГИБДД.
В сети появилось видео момента аварии с участием скорой и Hyundai Tucson. Как стало известно Myslo, медики спешили на массовое ДТП, которое случилось на 205-м км М-2 «Крым». Напомним, 21 января столкнулись три грузовика, пострадали два человека.
Из-за аварии образовалась серьезная пробка. На видеозаписи видно, как водитель кроссовера решил выбраться из затора и развернуться. Но не убедился в безопасности маневра и зацепил машину скорой.
Медикам пришлось ожидать сотрудников ГИБДД вместо того, чтобы помочь пострадавшим.
Отметим, что на место ДТП оперативно направили другую медицинскую бригаду.
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