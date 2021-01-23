Из-за «торопыги» на кроссовере скорая не смогла доехать до места массового ДТП

Кадр из видео.

В сети появилось видео момента аварии с участием скорой и Hyundai Tucson. Как стало известно Myslo, медики спешили на массовое ДТП, которое случилось на 205-м км М-2 «Крым». Напомним, 21 января столкнулись три грузовика, пострадали два человека.

Из-за аварии образовалась серьезная пробка. На видеозаписи видно, как водитель кроссовера решил выбраться из затора и развернуться. Но не убедился в безопасности маневра и зацепил машину скорой.

Медикам пришлось ожидать сотрудников ГИБДД вместо того, чтобы помочь пострадавшим.

Отметим, что на место ДТП оперативно направили другую медицинскую бригаду.