Туляков предупредили о новой схеме мошенничества

Аферисты представляются полицейскими и сообщают собеседнику, что на него заведено уголовное дело по заявлению Банка России.

Телефонные мошенники придумали новую схему «развода» жителей. Злоумышленники звонят жертве и представляются сотрудниками МВД или других правоохранительных органов. Заявляют собеседнику, что на него завели уголовное дело по заявлению представителей Банка России.

Растерянная жертва сообщает персональные данные, номер карты, информацию о совершенных по ней операциях и др. После чего лишается сбережений.

МВД России разъясняет, что в случае возбуждения уголовного дела в отношении гражданина на почтовый адрес по месту его проживания официально направляется повестка о вызове в отдел полиции к следователю или дознавателю. Она может быть направлена как в рамках возбужденного уголовного дела, так и в рамках доследственной проверки, проведения иных процессуальных действий. Если во время телефонного разговора незнакомец ссылается на инициированное Банком России уголовное дело — это злоумышленник.

Если вам позвонили и представились сотрудником полиции или других правоохранительных органов, свяжитесь с дежурной частью указанного собеседником подразделения и уточните, действительно ли он проходит там службу.

Никогда не передавайте неизвестным лицам конфиденциальную информацию о своих счетах и банковских картах.