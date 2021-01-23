новости
новости
Регистрация
Туляков предупредили о новой схеме мошенничества

Туляков предупредили о новой схеме мошенничества

Аферисты представляются полицейскими и сообщают собеседнику, что на него заведено уголовное дело по заявлению Банка России.

Телефонные мошенники придумали новую схему «развода» жителей. Злоумышленники звонят жертве и представляются сотрудниками МВД или других правоохранительных органов. Заявляют собеседнику, что на него завели уголовное дело по заявлению представителей Банка России.

Растерянная жертва сообщает персональные данные, номер карты, информацию о совершенных по ней операциях и др. После чего лишается сбережений.

МВД России разъясняет, что в случае возбуждения уголовного дела в отношении гражданина на почтовый адрес по месту его проживания официально направляется повестка о вызове в отдел полиции к следователю или дознавателю. Она может быть направлена как в рамках возбужденного уголовного дела, так и в рамках доследственной проверки, проведения иных процессуальных действий. Если во время телефонного разговора незнакомец ссылается на инициированное Банком России уголовное дело — это злоумышленник.

Если вам позвонили и представились сотрудником полиции или других правоохранительных органов, свяжитесь с дежурной частью указанного собеседником подразделения и уточните, действительно ли он проходит там службу.

Никогда не передавайте неизвестным лицам конфиденциальную информацию о своих счетах и банковских картах.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 18:32 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
мошенникителефонные мошенники

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из-за «торопыги» на кроссовере скорая не смогла доехать до места массового ДТП
Из-за «торопыги» на кроссовере скорая не смогла доехать до места массового ДТП
Вратарь казахстанского «Кайсара» вышел в стартовом составе «Арсенала»
Вратарь казахстанского «Кайсара» вышел в стартовом составе «Арсенала»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.