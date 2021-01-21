Плачет от боли, не может уснуть: пострадавшей на пожаре школьнице нужна операция

У девочки сломан позвоночник, а у ее родителей - ожоги.

Пожар в одном из домов деревни Заикино произошел 15 января. Из-за короткого замыкания загорелся и полностью выгорел двухэтажный дом.

В результате происшествия пострадали 47-летний мужчина (у него диагностированы ожоги 2-й и 3-й степени), его 45-летняя жена (ожоги стоп) и 15-летняя дочь: у ученицы 9-ого класса перелом поясничного отдела позвоночника.

В настоящий момент вся семья находится в больнице. Главу семейства планируют выписать 22 января, а вот его жена и дочь останутся под наблюдением врачей.

- У моей сестренки сломаны 3 позвонка, - сообщила Myslo старшая сестра школьницы, Елена. - Нужна операция, либо корсет. На восстановление уйдет около года. Она не может уснуть, плачет от боли. Ей вкалывают снотворное и обезболивающее. По телефону пытается шутить и смеяться, но я понимаю, что она просто скрывает боль и страх.

В результате пожара сгорел не только дом, но и документы и даже машина. Семья осталась практически без средств к существованию. Если вы хотите помочь Елене - звоните по ее телефону: 8 999 927 20 14.