В тульском ТЮЗе поставили спектакль о великом комбинаторе Остапе Бендере

Фото предоставлены Театром юного зрителя.

Премьера спектакля «12 стульев» по роману Ильфа и Петрова в инсценировке Владимира Шинкарева состоится 3 и 4 февраля в 18.30.

На сцене Тульского областного театра юного зрителя — постановка для взрослой аудитории с пометкой 18+. Спектакль поставлен по мотивам самого известного произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Режиссер спектакля заслуженный деятель искусств Владимир Шинкарев представил свою инсценировку о великом комбинаторе и жулике Остапе Бендере.

Владимир Шинкарев Каждый год, 13 января, в течение 15 лет у нас в театре происходят капустники, которые называются «Старый Новый год в ТЮЗе». В 2018 году мы поставили большой капустный эпизод «12 стульев». Он был очень хорошо воспринят зрителями, и мы решили поставить полноценный спектакль. Должны были выпустить его еще 13 января, но из-за пандемии произошла задержка. Так что теперь ждем зрителей 3 и 4 февраля.

Образ Остапа Бендера на сцене воплотил Денис Ляпин, балетмейстер театра, видеомейкер, актер, художник. Кису Воробьянинова сыграл Станислав Емельяненко. Именно эти актеры так ярко и удачно «попали» в образы Бендера и Кисы в капустнике, они же сыграли этих героев в большом спектакле. Мадам Грицацуеву сыграла Ярославна Прилепская. В спектакле задействована практически вся труппа театра.

Костюмы, декорации и искрометный юмор перенесут зрителя в 20−30-е годы прошлого столетия. Но история поиска бриллиантов, спрятанных в одном из двенадцати стульев мадам Петуховой, актуальна во все времена.

- Наш спектакль совсем не похож на легендарные фильмы, мы сделали свою версию, — рассказывает Владимир Шинкарев. — Роман большой, поэтому мы так и написали на афише — по роману Ильфа и Петрова. Я сделал инсценировку. В спектакле много музыки и танцев, приходите. Вместе посмотрим, что у нас получилось!

Тульский областной театр юного зрителя, Тула, ул. Коминтерна, 2, тел. 56−97−66.