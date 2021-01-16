Житель Тульской области получил ожоги, спасая внука во время пожара

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Вчера, 15 января, в 06.56 стало известно о пожаре в одном из домов деревни Заикино в Ясногорском районе.

На место происшествия выезжали 5 пожарных расчетов. Прибыв на указанный адрес, пожарные ликвидировали открытое горение.

В результате происшествия пострадали 47-летний мужчина (у него диагностированы ожоги 2-й и 3-й степени), его 45-летняя жена (ожоги стоп) и 15-летняя дочь: у ученицы 9-ого класса перелом поясничного отдела позвоночника.

Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. В результате пожара дом сгорел полностью.

В редакцию Myslo обратилась старшая дочь потерпевших, Елена, проживающая в Ступино. Девушка сообщила, что ее отец получил ожоги, прикрывая собой внука - ее шестилетнего сына, которого она оставила у родителей на новогодние праздники (мальчик попросил остаться у бабушки с дедушкой еще на неделю и должен был вернуться домой в эти выходные). А ее сестра не успела спуститься к родителям и поэтому прыгала на землю из окна второго этажа.

- Все документы, дом и даже машина сгорела. Семья осталась без средств. Прошу всех неравнодушных о помощи: это могут быть и вещи, и финансы. Буду благодарна всем откликнувшимся.