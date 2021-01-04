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В Туле пьяная семейная пара с ребёнком разъезжала по городу

В Туле пьяная семейная пара с ребёнком разъезжала по городу

В отношении мужчины и женщины составлены три административных протокола.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции остановили автомобиль, которым управляла женщина с признаками алкогольного опьянения. На пассажирском сидении находился её супруг – он тоже был нетрезв.

Также в салоне был несовершеннолетний сын семейной пары, не пристёгнутый ремнем безопасности. В отношении женщины составили протоколы за пьяную езду и нарушение требований к перевозке детей. Её супруг понесёт ответственность за передачу права управления нетрезвому водителю.

Полицейские в очередной раз напоминают: за пьяное вождение нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет.  При рецидиве сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей. Также предусмотрено уголовное наказание – до двух лет лишения свободы. 

Если в темное время суток вы заметили на трассе пешехода или вам достоверно известно о факте пьяной езды – проявите свою гражданскую позицию, не оставайтесь равнодушными и безучастными. Сообщите об этом в дежурную часть ДПС ГИБДД. Полицейские немедленно отреагируют и примут необходимые меры:

  • Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-95-54,
  • Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • Номер для связи через WhatsApp или Viber: +7(999)374-36-13.
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