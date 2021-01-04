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Ночью в доме на ул. Седова из-за неосторожного курильщика эвакуировали 12 человек
Фото: tula.chp

Ночью в доме на ул. Седова из-за неосторожного курильщика эвакуировали 12 человек

На ликвидацию возгорания в одной из квартир потребовалось восемь минут.

В 3.17 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Седова. На место происшествия немедленно были направлены три пожарных расчёта и автолестница.

Пожарные добрались до адреса за семь минут, ещё восемь понадобилось на борьбу с огнём. Звеном газодымозащитной службы ОП ПСЧ-5 по лестнице с использованием спасательных устройств был спасен 1 человек, ещё 12 были эвакуированы. Никто не пострадал.

В результате происшествия в одной из комнат сгорели постельные принадлежности, закоптился коридор. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 19 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается, по предварительным данным, речь идёт о непотушенной сигарете.

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