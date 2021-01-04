Фото из архива MySlo
В Тульской области за сутки – 205 заражений COVID-19 и 10 летальных исходов
Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.
За последние сутки в Тульской области зафиксировано 205 новых случаев коронавируса. 10 пациентов скончались, 201 – успешно выздоровел.
Всего 4 января выявлен 23351 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 482 летальных исхода. Полностью выздоровело 21154 человека.
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