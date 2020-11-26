В Ясной Поляне из-за коронавируса закроют для посещений Дом Толстого и Флигель Кузминских
Купившим билеты на экскурсии вернут деньги в декабре.
С 26 ноября по 15 декабря в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Дом
Возврат денежных средств за билеты на экскурсии по мемориальным зданиям, приобретенные на сайте, будет осуществляться в декабре. Подробную информацию можно получить по телефону +7 (48751) 76-0-51.
В это время будут проводиться экскурсии по заповеднику «Традиции дворянской усадьбы», также заповедник будет открыт для самостоятельного осмотра.
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