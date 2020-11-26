В Ясной Поляне из-за коронавируса закроют для посещений Дом Толстого и Флигель Кузминских

С 26 ноября по 15 декабря в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Дом Л. Н. Толстого и Флигель Кузминских будут закрыты для посещений. Об этом сообщается на сайте «Ясной Поляны».

Возврат денежных средств за билеты на экскурсии по мемориальным зданиям, приобретенные на сайте, будет осуществляться в декабре. Подробную информацию можно получить по телефону +7 (48751) 76-0-51.

В это время будут проводиться экскурсии по заповеднику «Традиции дворянской усадьбы», также заповедник будет открыт для самостоятельного осмотра.