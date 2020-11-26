В Тульской области задержаны три таксиста-нелегала

25 ноября министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области совместно с отделом ГИБДД УМВД России по Тульской области и Ространснадзором провело рейд по выявлению нелегальных перевозчиков.

В ходе рейда выявлено и пресечено четыре факта нарушений в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. В отношении водителей составлены протоколы об административном правонарушении.

Задержаны три транспортных средства, водители которых осуществляли предпринимательскую деятельность без лицензии. Автомобили эвакуированы на спецстоянку, где будут находиться до момента вынесения судом решения по делу.

С начала года составлено более 134 протоколов об административных правонарушениях в отношении водителей, осуществляющих предпринимательскую деятельность без специального разрешения. Произведено 88 арестов транспортных средств.