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В Туле инвалидов по зрению продолжают «выживать» с работы
Фото из архива MySlo

В Туле инвалидов по зрению продолжают «выживать» с работы

Сотрудники ООО ТПП «Квант» жалуются на тяжелые условия труда и снижение зарплаты.

В июне сотрудники ООО ТПП «Квант» пожаловались на понижение расценок на оплату труда с одновременным увеличением нормы выработки. На предприятии работают, в основном, инвалиды по зрению, выполняют ручной труд, средняя зарплата – около 8000 рублей.

После введения в действие соответствующего приказа работники попытались привлечь к ситуации внимание контролирующих органов. На предприятии прошли проверочные мероприятия с участием профильных служб и ведомств.

Но, по словам тулячки Елены Батуевой, проблема до сих пор не решена. Работать стало тяжело морально и эмоционально, администрация усиленно контролирует действия активистов. Сотрудники направили гендиректору ООО ТПП «Квант» письмо с просьбой исправить нарушения, выявленные в ходе проверок, а также документально обосновать снижение зарплаты и повышение нормы выработки.

Но руководитель отказалась принимать письменные заявления и садиться с сотрудниками за стол переговоров. 26 августа Елена Батуева подала иск в Пролетарский районный суд, в котором просит отменить «кабальный» приказ, который, согласно имеющимся данным, должен был вступить в силу с 1 сентября.

Редакция Myslo следит за развитием событий.

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