Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки на новостройки

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Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых. Застройщик и недвижимость должны быть аккредитованы Сбербанком.

Кроме того, в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков, а также получить до одного миллиона рублей на любые цели. Заявку можно подать онлайн без справки об остатке задолженности.

Никита Вишин, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Тульского отделения ПАО Сбербанк:

– Рефинансирование ипотеки на новостройки – это долгожданный продукт для жителей региона. В Тульской области активно возводятся современные жилые комплексы, и многие туляки воспользовались ипотекой для приобретения квартир. Возможность перевести кредиты в Сбербанк позволит не только упростить обслуживание и погашение кредитов, но и снизить ставку. Отмечу также, что процедура рефинансирования упрощена, список документов для рефинансирования максимально сокращен. Так, клиенты не должны предоставлять справку об остатке задолженности в другом банке – достаточно подать заявку на DomClick.ru и приехать один раз в банк для подписания документов.

Узнать подробности программы, рассчитать условия и оформить рефинансирование ипотеки можно на сайте ДомКлик.