На ул. Рязанской из-за аварии с машиной скорой помощи собралась огромная пробка
Затруднено движение в сторону Зеленстроя, затор растянулся на несколько сотен метров.
Как сообщает корреспондент Myslo, на ул. Рязанской, недалеко от поворота на ул. Овражную, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и кареты скорой помощи.
Обе машины получили незначительные механические повреждения, по предварительным данным, никто серьезно не пострадал. Однако участники ДТП практически полностью перекрыли ул. Рязанскую в сторону Зеленстроя. Там собралась огромная пробка.
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