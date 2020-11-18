На ул. Рязанской из-за аварии с машиной скорой помощи собралась огромная пробка

Затруднено движение в сторону Зеленстроя, затор растянулся на несколько сотен метров.

Как сообщает корреспондент Myslo, на ул. Рязанской, недалеко от поворота на ул. Овражную, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и кареты скорой помощи.

Обе машины получили незначительные механические повреждения, по предварительным данным, никто серьезно не пострадал. Однако участники ДТП практически полностью перекрыли ул. Рязанскую в сторону Зеленстроя. Там собралась огромная пробка.