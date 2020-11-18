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Тульский боксер вышел в полуфинал первенства Европы
Фото Федерации бокса Тульской области.

Тульский боксер вышел в полуфинал первенства Европы

За путевку в финал он сразится с хорватом Йосипом Коричем.

Представитель Тульской области, воспитанник клуба бокса «Витязь» Иван Онищенко вышел в полуфинал первенства Европы среди юниоров 17-18 лет. Соревнования проходят в черногорском городе Будва.

Как сообщает Федерация бокса Тульской области, в поединке 1/4 финала в супертяжелой весовой категории свыше 91 кг Иван уверенно победил Якуба Домурада из Польши.

За выход в финал с нашим спортсменом в субботу, 21 ноября, поборется Йосип Корич из Хорватии, который в четвертьфинале досрочно выиграл у поляка Драгоша Бобеи.

Победители турнира определятся 22 ноября.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:59 +2
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