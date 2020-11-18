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Молодежка «Тулицы» одержала победу в матче с «Ленинградкой»

Молодежка «Тулицы» одержала победу в матче с «Ленинградкой»

Игра завершилась со счётом 3:2. Поздравляем наших девчонок!

Молодежный состав волейбольной «Тулицы» сыграл с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга. В первой партии «Ленинградка» вырвалась вперёд со счётом 25:17, во второй тулячки сравняли счёт с результатом 25:20.

Третья партия закончилась в пользу питерской команды – 25:18. А вот последние две остались за молодежной «Тулицей» – 10:25 и 8:15. Общий счёт матча по итогам пяти партий – 3:2 в пользу тульской команды.

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