Тульская область получит более 258 млн рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет

Согласно распоряжению, всего в регионы будет направлено 8,8 млрд рублей. Эти деньги предназначены для ежемесячных выплат для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Тульская область получит 258 311 миллионов рублей.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента России с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.

Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.