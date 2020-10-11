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Тулячка попалась на краже болгарки и шуруповерта

Тулячка попалась на краже болгарки и шуруповерта

Кроме этого, женщина утащила дрель.

В Туле сотрудники полиции установили подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, к стражам порядка с заявлением обратился 28-летний мужчина. Он сообщил, что из его сарая таинственно пропали дрель, болгарка и шуруповерт.
 
Полицейские довольно быстро выяснили, кто стоит за кражей инструментов, и задержали 33-летнюю безработную ранее судимую гражданку.
 
По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 20:20 +3
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