Пропала девочка: следователи проверили квартиры и более 700 дач в Богородицке

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Тульской области.

В Богородицке правоохранители, сотрудники МЧС, волонтеры и местные жители продолжают вести поиски пропавшей 5 октября 15-летней Марии Дементьевой. По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Руководитель следственного управления возглавил штабы по координации поисковой и следственно-оперативной работе.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, в ходе расследования уголовного дела, в том числе с использованием служебных собак, осмотрено более 700 дачных строений, проведен поквартирный обход в трех районах города, допрошено более 30 человек.

Изъяты и осмотрены видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения. По результатам осмотра составлен фоторобот мужчины, который мог контактировать с девочкой в день ее исчезновения.

Сообщается, что при проведении поисковых мероприятий следователи-криминалисты используют квадрокоптеры, тепловизоры, источник криминалистического света.

Запись с камеры видеонаблюдения с детской площадки.

Также сотрудники СК России назначили семь экспертиз (генетическую, компьютерную, дактилоскопическую и др.).



Запись с камеры видеонаблюдения на набережной.

Расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств исчезновения несовершеннолетней продолжаются.

В поисках Марии ежедневно участвуют сотни сотрудников полиции и Росгвардии, следователи, поисковики, а также неравнодушные граждане.

Полицейские просят граждан, которые знают что-либо о местонахождении Марии Дементьевой или которым знаком мужчина с видео, сообщить об этом в полицию по следующим номерам: 32-22-49 (Тула), 8 (48761) 2-3-90 (Богородицк), а также по телефонам 02 или 112.