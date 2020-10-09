В Тульской области начальника районного отдела ГИБДД подозревают в получении взятки от пьяного водителя

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что по данному факту в отношении полицейского проводят служебную проверку.

– По предварительным данным, он получил денежные средства за вынесение незаконного постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении.



По результатам проводимой в Управлении МВД России по Тульской области служебной проверки будет принято решение об увольнении полицейского со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям в установленном законом порядке.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители, а также сотрудники, ответственные за профилактику противоправных деяний среди личного состава.