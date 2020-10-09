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В Тульской области начальника районного отдела ГИБДД подозревают в получении взятки от пьяного водителя
Фото из архива Myslo.

В Тульской области начальника районного отдела ГИБДД подозревают в получении взятки от пьяного водителя

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Следственного комитета и УФСБ России по Тульской области задержали 48-летнего начальника ОГИБДД МОМВД России «Белевский». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение незаконных действий).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области, по версии следствия, в период с 11 по 12 июля 2020 года в Белеве сотрудник полиции получил от местного жителя через посредника 50 тысяч рублей. Начальник районного отдела ГИБДД должен был закрыть административное дело в отношении нарушителя за пьяную езду.

Действия злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по Тульской области.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что по данному факту в отношении полицейского проводят служебную проверку. 
 
– По предварительным данным, он получил денежные средства за вынесение незаконного постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении. 

По результатам проводимой в Управлении МВД России по Тульской области служебной проверки будет принято решение об увольнении полицейского со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям в установленном законом порядке.
 
Кроме того, к дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители, а также сотрудники, ответственные за профилактику противоправных деяний среди личного состава.

 

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