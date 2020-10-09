Спецсигнал на «подземной тусовке»: полицейского уволили за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД

Служебная проверка началась после того, как было опубликовано снятое на подземной парковке видео.

Напомним, один их читателей Myslo прислал в редакцию кадры, снятые на подземной стоянке гипермаркета на ул. Шухова. На них запечатлен автомобиль, под лобовым стеклом которого находится похожий на спецпропуск листок, а на крыше — синий проблесковый маячок. Читатель отметил, что машина принадлежит сотруднику полиции отдела «Иншинский», сержанту полиции М.

По факту видео полицейские назначили служебную проверку.

«По результатам проведенной в УМВД России по Тульской области служебной проверки сержант полиции в установленном законом порядке уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их все опубликуем!

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД . В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

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