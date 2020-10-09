новости
новости
Регистрация
Спецсигнал на «подземной тусовке»: полицейского уволили за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД

Спецсигнал на «подземной тусовке»: полицейского уволили за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД

Служебная проверка началась после того, как было опубликовано снятое на подземной парковке видео.

Напомним, один их читателей Myslo прислал в редакцию кадры, снятые на подземной стоянке гипермаркета на ул. Шухова. На них запечатлен автомобиль, под лобовым стеклом которого находится похожий на спецпропуск листок, а на крыше — синий проблесковый маячок. Читатель отметил, что машина принадлежит сотруднику полиции отдела «Иншинский», сержанту полиции М.
 
По факту видео полицейские назначили служебную проверку.
 

«По результатам проведенной в УМВД России по Тульской области служебной проверки сержант полиции в установленном законом порядке уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

 

 
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их все опубликуем!
 
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
 
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
 
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:59 +15
Другие статьи по темам
Событие
накажи автохамапорочащий проступок
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле ожидается высадка группы «Пилот»
В Туле ожидается высадка группы «Пилот»
Пропала девочка: следователи проверили квартиры и более 700 дач в Богородицке
Пропала девочка: следователи проверили квартиры и более 700 дач в Богородицке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.